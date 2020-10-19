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Ему 31 год, представился королём. Задержан мужчина, который ночью проник на территорию Версальского дворца

19 октября 2020 10:03
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Новости Франции. Полиция Франции задержала мужчину, который ночью проник на территорию Версальского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По словам представителя дворцово-паркового комплекса, ни предметам мебели, ни коллекциям не был нанесен ущерб.  

Ему 31 год, представился королём. Задержан мужчина, который ночью проник на территорию Версальского дворца-1

Злоумышленник был задержан после того, как разбил окно у входной двери, через которую можно попасть в нижнюю галерею.  

31-летнего мужчину поместили под стражу. Уже известно, что злоумышленник приехал в Версаль из Парижа на такси. Водителю он представлялся королем и рассказал, что намерен проникнуть в замок.   

Ему 31 год, представился королём. Задержан мужчина, который ночью проник на территорию Версальского дворца-4

Скорее всего, мужчина страдает психическим расстройством.  

# ЧП # Фотофакт

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