Ему 31 год, представился королём. Задержан мужчина, который ночью проник на территорию Версальского дворца

По словам представителя дворцово-паркового комплекса, ни предметам мебели, ни коллекциям не был нанесен ущерб.

Новости Франции. Полиция Франции задержала мужчину, который ночью проник на территорию Версальского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник был задержан после того, как разбил окно у входной двери, через которую можно попасть в нижнюю галерею.

31-летнего мужчину поместили под стражу. Уже известно, что злоумышленник приехал в Версаль из Парижа на такси. Водителю он представлялся королем и рассказал, что намерен проникнуть в замок.