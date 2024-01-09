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Депутат Моосдорф надеется на мирные переговоры по Украине после выборов в США

09 января 2024 09:14
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Депутат Бундестага Маттиас Моосдорф высказал надежду на проведение переговоров между Россией и странами Запада по вопросу об урегулировании кризиса в Украине в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что положительным моментом могла бы стать победа Дональда Трампа на выборах президента США. 

Американские выборы намечены на 5 ноября 2024 года. Трамп является фаворитом среди кандидатов от Республиканской партии, в случае переизбрания, если верить его предвыборной риторике, он может предотвратить Третью мировую войну и урегулировать конфликт в Украине за 24 часа.

# Международная политика

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