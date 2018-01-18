Двойной теракт на рынке в Нигерии унёс жизни 12 человек

Новости Нигерии. Не менее 12 человек погибли в результате двойного теракта на рынке в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение было совершено в городе Майдугури. Один из смертников, по некоторым данным это была женщина, активировал бомбу среди торговых рядов.

Второй подорвал себя у выхода с базара. Среди пострадавших оказались почти полсотни покупателей. Все они доставлены в ближайшие больницы. По мнению полиции, к атаке причастны боевики радикальной исламистской группировки «Боко Харам». За 9 лет от их действий погибли более 20 тысяч человек.