Прямой эфир

Двойной теракт на рынке в Нигерии унёс жизни 12 человек

18 января 2018 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нигерии. Не менее 12 человек погибли в результате двойного теракта на рынке в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойной теракт на рынке в Нигерии унёс жизни 12 человек-1

Нападение было совершено в городе Майдугури. Один из смертников, по некоторым данным это была женщина, активировал бомбу среди торговых рядов.

Второй подорвал себя у выхода с базара. Среди пострадавших оказались почти полсотни покупателей. Все они доставлены в ближайшие больницы. По мнению полиции, к атаке причастны боевики радикальной исламистской группировки «Боко Харам». За 9 лет от их действий погибли более 20 тысяч человек.

Двойной теракт на рынке в Нигерии унёс жизни 12 человек-3

Другие новости рубрики

Все новости
Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв
18 января 2018 09:22

Осколками повредило множество автомобилей: ночью в Мальмё прогремел взрыв

Трагедия в Казахстане. Автобус загорелся на ходу, погибли более 50 человек
18 января 2018 08:20

Трагедия в Казахстане. Автобус загорелся на ходу, погибли более 50 человек

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег
17 января 2018 18:02

Морозы испытывают на прочность Европу и Америку. Уже два человека погибли, расчищая снег