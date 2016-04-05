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Два года конфликта на юго-востоке Украины: 1,5 миллиона человек столкнулись с угрозой голода

05 апреля 2016 07:36
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Новости Украины. 1,5 миллиона украинцев столкнулись с угрозой голода. Из них 300 тысяч человек испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи. К такой плачевной ситуации привели два года конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщили в ООН.

Там отметили, что самую серьезную нехватку продовольствия испытывают жители Луганской области и населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В Организации Объединенных Наций призвали все стороны конфликта обеспечить полный и беспрепятственный гуманитарный доступ к людям, нуждающимся в продовольствии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Украине

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