Два года конфликта на юго-востоке Украины: 1,5 миллиона человек столкнулись с угрозой голода

Новости Украины. 1,5 миллиона украинцев столкнулись с угрозой голода. Из них 300 тысяч человек испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи. К такой плачевной ситуации привели два года конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщили в ООН.

Там отметили, что самую серьезную нехватку продовольствия испытывают жители Луганской области и населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В Организации Объединенных Наций призвали все стороны конфликта обеспечить полный и беспрепятственный гуманитарный доступ к людям, нуждающимся в продовольствии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.