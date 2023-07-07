В Германии задержали семерых человек и предотвратили серию крупных терактов

Это граждане Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Операция по их задержанию проводилась в трех немецких городах, а также в соседних Нидерландах. В интересах следствия полиция не сообщает подробности. Там только отметили, что подозреваемые рассматривали цели для террористических атак, искали продавцов оружия и боеприпасов, а также собирали деньги для своей ячейки.