В Германии задержали семерых человек и предотвратили серию крупных терактов

Новости Германии. В Германии предотвратили серию крупных терактов. Полиция арестовала семерых подозреваемых, предположительно связанных с организацией «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии предотвратили серию крупных терактов. Полиция арестовала семерых подозреваемых, предположительно связанных с организацией «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это граждане Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Операция по их задержанию проводилась в трех немецких городах, а также в соседних Нидерландах. В интересах следствия полиция не сообщает подробности. Там только отметили, что подозреваемые рассматривали цели для террористических атак, искали продавцов оружия и боеприпасов, а также собирали деньги для своей ячейки.