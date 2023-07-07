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В Германии задержали семерых человек и предотвратили серию крупных терактов

07 июля 2023 07:37
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Новости Германии. В Германии предотвратили серию крупных терактов. Полиция арестовала семерых подозреваемых, предположительно связанных с организацией «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии задержали семерых человек и предотвратили серию крупных терактов-1

Это граждане Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Операция по их задержанию проводилась в трех немецких городах, а также в соседних Нидерландах. В интересах следствия полиция не сообщает подробности. Там только отметили, что подозреваемые рассматривали цели для террористических атак, искали продавцов оружия и боеприпасов, а также собирали деньги для своей ячейки.

# Теракт # Новости Германии # Фотофакт

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