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До сентября закроют границы: Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС

06 июня 2017 06:49
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Новости Чехии. Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС. Правительство страны официально уведомило Евросоюз о том, что до сентября 2017 года закрывает свои границы для приема мигрантов, ранее прибывших в Италию и Грецию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До сентября закроют границы: Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС-1

Такое решение Праги не случайно. Именно в начале осени завершится программа ЕС по переселению беженцев из Аппенин и Эллады в другие страны Евросоюза. В МВД Чехии объяснили отказ участвовать в программе ЕС тем, что «система распределения беженцев не работает» и «ситуация с безопасностью изменилась» - особенно после последних терактов в Европе.

# Беженцы

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