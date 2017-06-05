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«Зашел в дом и сразу убил семейную пару, потом 92-летнюю бабушку»: девушка, выжившая в бойне под Тверью, рассказала о трагедии

05 июня 2017 15:47
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Новости России. 21-летняя Мария чудом осталась жива. Девушка спряталась под одеялом на втором этаже дома, где произошло массовое убийство.

Мария, очевидец трагедии:
Половина людей находились на улице, которых он сразу убил, половина – в доме. Он зашел в дом и сразу убил семейную пару, потом убил 92-летнюю бабушку, ветерана войны, а я успела спрятаться под одеяло. Мне чисто повезло, хотя он заходил в комнату два раза. Он не знал, что я есть в доме, он смотрел, есть ли кто-нибудь. Я слышала, видела, как он трупы перетаскивал, я видела, как он добивал, как хрипели все.

В тот вечер на даче у бывшего председателя товарищества Татьяны Архиповой  собрались гости. Праздновали день рождения внучки хозяйки дома.

Кадры с места событий 

Трагедия, которая произошла в минувшие выходные в Тверской области, шокировала общественность. Из охотничьего ружья мужчина расстрелял 9 человек.

Подозреваемому 45 лет, он работал в местном товариществе электриком.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местных жителей, электрик обиделся на дачников из-за того, что они не захотели угощать его алкоголем.

Житель города Редкино:
Мы его практически не видели трезвым, он все время ходил по поселку и искал, где выпить.

# Убийство

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