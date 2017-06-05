«Зашел в дом и сразу убил семейную пару, потом 92-летнюю бабушку»: девушка, выжившая в бойне под Тверью, рассказала о трагедии

Новости России. 21-летняя Мария чудом осталась жива. Девушка спряталась под одеялом на втором этаже дома, где произошло массовое убийство.



Мария, очевидец трагедии:

Половина людей находились на улице, которых он сразу убил, половина – в доме. Он зашел в дом и сразу убил семейную пару, потом убил 92-летнюю бабушку, ветерана войны, а я успела спрятаться под одеяло. Мне чисто повезло, хотя он заходил в комнату два раза. Он не знал, что я есть в доме, он смотрел, есть ли кто-нибудь. Я слышала, видела, как он трупы перетаскивал, я видела, как он добивал, как хрипели все.



В тот вечер на даче у бывшего председателя товарищества Татьяны Архиповой собрались гости. Праздновали день рождения внучки хозяйки дома.

Трагедия, которая произошла в минувшие выходные в Тверской области, шокировала общественность. Из охотничьего ружья мужчина расстрелял 9 человек.



Подозреваемому 45 лет, он работал в местном товариществе электриком.



Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местных жителей, электрик обиделся на дачников из-за того, что они не захотели угощать его алкоголем.



Житель города Редкино:

Мы его практически не видели трезвым, он все время ходил по поселку и искал, где выпить.