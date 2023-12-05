Депутат Рады: 2023 станет последним годом безвозмездной помощи США Украине

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко высказал предположение, что 2023 год станет для Украины последним в плане грантовой (безвозмездной) помощи со стороны США, затем Вашингтон переключится на кредитные отношения с Киевом. Об этом пишет РИА Новости.

Он также высказал мнение, что после выборов президента США существенных перемен в отношении Украины не ожидается.

Государственный украинский бюджет, по словам Гончаренко, сильно зависит от иностранной помощи и до конца года Киеву нужно привлечь около 9,5 миллиарда долларов финансового содействия. Проект государственного бюджета на 2024 год, утвержденный украинским руководством, предполагает рекордные расходы на военные нужды, которые превышают суммы, потраченные на социальные сферы, медицину и образование.