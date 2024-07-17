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Дефицит составил более 50 млрд евро – в Германии опубликовали план бюджета на 2025-й

17 июля 2024 19:48
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Германии нынче похвастаться особо нечем. Неграмотная политика правительства привела к полномасштабному кризису. Об этом свидетельствует опубликованный 17 июля план бюджета на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит составил более 50 млрд евро – в Германии опубликовали план бюджета на 2025-й-1

Согласно официальным данным, кабмину Шольца предстоит найти более 50 миллиардов евро. Эксперты объясняют такой провал очень просто. Крупнейшие промышленные предприятия уходят из страны, из-за чего тысячи людей остаются без работы. А спонсирование киевского режима сильно подрывает стабильность европейской валюты и всего финансового сектора Европы. Такие последствия не остаются без внимания и у обычных граждан. Согласно результатам соцопросов, действия правительства Шольца одобряют менее трети немцев, что ставит под большой вопрос его переизбрание на следующих выборах.

# Кризис в ЕС

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