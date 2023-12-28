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Дед Мороз на самосвале БелАЗ совершил праздничный рейс по Сибири

28 декабря 2023 14:32
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Дед Мороз сел за руль БелАЗа. Карьерный самосвал белорусского производства совершил праздничный рейс по Сибири, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз на самосвале БелАЗ совершил праздничный рейс по Сибири-1

За рулем опытный водитель и горняк, облаченный в наряд волшебника. Уже несколько лет он исполняет роль Деда Мороза на детских утренниках, поэтому признается, что вжиться в знакомый и, безусловно, любимый образ в очередной раз было нетрудно.

# Новый год

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