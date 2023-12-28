Дед Мороз на самосвале БелАЗ совершил праздничный рейс по Сибири

За рулем опытный водитель и горняк, облаченный в наряд волшебника. Уже несколько лет он исполняет роль Деда Мороза на детских утренниках, поэтому признается, что вжиться в знакомый и, безусловно, любимый образ в очередной раз было нетрудно.