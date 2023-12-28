DE: ВС РФ намерены применить новейшую гаубицу «Коалиция» в зоне СВО

В ближайшее время в рамках специальной операции российская армия собирается принять на вооружение новые гаубицы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Эти пушки способны вести огонь на расстоянии до 70 км и выпускать более десяти снарядов в минуту.

С момента начала украинского конфликта Россия начала активно усиливать свою армию, оснащая ее вооружением с большой огневой мощью. Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью отметил, что в скором времени в зоне СЗО появится новая российская гаубица «Коалиция», которая обеспечит существенное превосходство в дальности стрельбы над гаубицами НАТО. Он также сообщил, что в настоящее время завершены испытания гаубицы и уже началось ее серийное производство.