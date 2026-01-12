Дальность полета более 500 км. Британия разработает для Киева ракеты Nightfall

Минобороны Великобритании объявило о проекте Nightfall – разработке тактических баллистических ракет с дальностью полета более 500 км для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Ракеты будут оснащаться боевыми частями весом около 200 кг. Заказ на их изготовление был размещен в августе 2025 года.

Москва считает поставки оружия фактором, мешающим урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Украины будут легитимной целью, а в Кремле заявили, что западная поддержка оружия только осложняет переговоры.

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