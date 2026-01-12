В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетике – Welt

В Киеве наблюдается сложная ситуация с энергоснабжением, сообщает корреспондент Welt Кристоф Ваннер, пишет РИА Новости.

По его словам, в квартирах холодно, отопление работает нестабильно, а воду и электроэнергию периодически отключают.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике мэра столицы Виталия Кличко за плохую готовность города к ударам, после того как тот порекомендовал жителям покинуть Киев из-за перебоев с электричеством.

Минобороны России заявило, что в ответ на атаку на резиденцию лидера РФ Владимира Путина нанесет удар по важнейшим украинским объектам ракетами «Орешник». СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Львове, а Кличко подтверждал повреждения столичной инфраструктуры.

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