Число жертв теракта в Кабуле возросло до 95

Новости Афганистана. Жертвами смертоносного теракта в дипломатическом квартале Кабула стали по последним данным уже 95 человек, десятки людей ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Жертвами смертоносного теракта в дипломатическом квартале Кабула стали по последним данным уже 95 человек, десятки людей ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие в тяжелом состоянии. Смертник взорвал заминированную машину скорой помощи в центре афганской столицы. Там расположены посольства других государств, представительство Евросоюза и правительственные здания.
Ответственность за атаку взяли на себя боевики «Талибана».