Прямой эфир

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 95

27 января 2018 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Жертвами смертоносного теракта в дипломатическом квартале Кабула стали по последним данным уже 95 человек, десятки людей ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 95-1

Многие в тяжелом состоянии. Смертник взорвал заминированную машину скорой помощи в центре афганской столицы. Там расположены посольства других государств, представительство Евросоюза и правительственные здания.

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 95-4

Ответственность за атаку взяли на себя боевики «Талибана».

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

Другие новости рубрики

Все новости
В Океании бесследно пропал паром с 50 пассажирами
27 января 2018 14:26

В Океании бесследно пропал паром с 50 пассажирами

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение «Талибан»
27 января 2018 14:23

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение «Талибан»

Погибли 40 человек: смертник взорвал бомбу в дипломатическом квартале Кабула
27 января 2018 12:26

Погибли 40 человек: смертник взорвал бомбу в дипломатическом квартале Кабула