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Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 33 человек

22 июля 2021 09:26
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Новости Китая. Растет число жертв разрушительного наводнения в китайской провинции Хэнань. В списке погибших 33 человека, еще 8 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 33 человек-1

Сильнейшие дожди не прекращаются в регионе с минувших выходных. В зоне бедствия оказались более трех миллионов жителей, свои дома покинули свыше 250 тысяч.

Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 33 человек-4

Наибольший удар стихии пришелся на город Чжэнчжоу, где за сутки выпало рекордное количество осадков. В результате разгула стихии прорвало плотину, повреждены десятки автомобилей, приостановлена работа метро. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Убытки оцениваются почти в 190 миллионов долларов.

Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 33 человек-7

Для ликвидации последствий наводнений в провинцию направлены около восьми тысяч военных и спасателей. Задействовано более 100 единиц спецтехники.

# Наводнение # Фотофакт

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