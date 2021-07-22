Число жертв наводнения в Китае увеличилось до 33 человек

Новости Китая. Растет число жертв разрушительного наводнения в китайской провинции Хэнань. В списке погибших 33 человека, еще 8 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейшие дожди не прекращаются в регионе с минувших выходных. В зоне бедствия оказались более трех миллионов жителей, свои дома покинули свыше 250 тысяч.

Наибольший удар стихии пришелся на город Чжэнчжоу, где за сутки выпало рекордное количество осадков. В результате разгула стихии прорвало плотину, повреждены десятки автомобилей, приостановлена работа метро. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Убытки оцениваются почти в 190 миллионов долларов.