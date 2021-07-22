За койку в палате госбольницы брали 21 тысячу долларов. В Перу арестовали преступную группу

Новости Перу. Громкий скандал в Перу. Арестована предполагаемая преступная группировка, которая торговала местами в государственной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За койку в палате подозреваемые требовали с болеющих коронавирусом 21 тысячу долларов. Аферу удалось раскрыть благодаря жалобе родственника одного из заражанных. В ходе рейда правоохранители задержали девять человек. В их числе – администрация больницы.