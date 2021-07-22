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За койку в палате госбольницы брали 21 тысячу долларов. В Перу арестовали преступную группу

22 июля 2021 08:25
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Новости Перу. Громкий скандал в Перу. Арестована предполагаемая преступная группировка, которая торговала местами в государственной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За койку в палате госбольницы брали 21 тысячу долларов. В Перу арестовали преступную группу-1

За койку в палате подозреваемые требовали с болеющих коронавирусом 21 тысячу долларов. Аферу удалось раскрыть благодаря жалобе родственника одного из заражанных. В ходе рейда правоохранители задержали девять человек. В их числе – администрация больницы.

За койку в палате госбольницы брали 21 тысячу долларов. В Перу арестовали преступную группу-4

# Мошенничество # Оскар Угарте # Фотофакт

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