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Вышли более полутора тысяч жителей. Массовую акцию в Афинах разогнали слезоточивым газом и водомётами

22 июля 2021 09:10
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Новости Греции. Слезоточивый газ, водометы и задержания. Массовый митинг против обязательной вакцинации в Афинах завершился жестким разгоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вышли более полутора тысяч жителей. Массовую акцию в Афинах разогнали слезоточивым газом и водомётами-1

На улицы города вышли более полутора тысяч жителей. Демонстранты с флагами и плакатами выкрикивали различные лозунги. Беспорядки вспыхнули после того, как правоохранители попросили толпу освободить проезжую часть.

Вышли более полутора тысяч жителей. Массовую акцию в Афинах разогнали слезоточивым газом и водомётами-4

Эпицентром столкновений стала площадь у здания парламента. В сотрудников полетели камни и бутылки. Те в ответ применили спецсредства. По данным местных СМИ, среди протестующих было много сторонников ультраправых партий. В результате беспорядков задержаны пять человек.

Вышли более полутора тысяч жителей. Массовую акцию в Афинах разогнали слезоточивым газом и водомётами-7

Эта акция вторая за последнюю неделю. В прошлый раз на митинг вышли более 5 000 жителей. Поводом для недовольства греков стало решение властей ввести обязательную вакцинацию для медиков и сотрудников домов престарелых. На данный момент в стране полностью привито более 40 % населения.

# Акции протеста # Фотофакт

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