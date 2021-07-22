Вышли более полутора тысяч жителей. Массовую акцию в Афинах разогнали слезоточивым газом и водомётами

Новости Греции. Слезоточивый газ, водометы и задержания. Массовый митинг против обязательной вакцинации в Афинах завершился жестким разгоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Слезоточивый газ, водометы и задержания. Массовый митинг против обязательной вакцинации в Афинах завершился жестким разгоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На улицы города вышли более полутора тысяч жителей. Демонстранты с флагами и плакатами выкрикивали различные лозунги. Беспорядки вспыхнули после того, как правоохранители попросили толпу освободить проезжую часть.
Эпицентром столкновений стала площадь у здания парламента. В сотрудников полетели камни и бутылки. Те в ответ применили спецсредства. По данным местных СМИ, среди протестующих было много сторонников ультраправых партий. В результате беспорядков задержаны пять человек.
Эта акция вторая за последнюю неделю. В прошлый раз на митинг вышли более 5 000 жителей. Поводом для недовольства греков стало решение властей ввести обязательную вакцинацию для медиков и сотрудников домов престарелых. На данный момент в стране полностью привито более 40 % населения.