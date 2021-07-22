Вышли более полутора тысяч жителей. Массовую акцию в Афинах разогнали слезоточивым газом и водомётами

Новости Греции. Слезоточивый газ, водометы и задержания. Массовый митинг против обязательной вакцинации в Афинах завершился жестким разгоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы города вышли более полутора тысяч жителей. Демонстранты с флагами и плакатами выкрикивали различные лозунги. Беспорядки вспыхнули после того, как правоохранители попросили толпу освободить проезжую часть.

Эпицентром столкновений стала площадь у здания парламента. В сотрудников полетели камни и бутылки. Те в ответ применили спецсредства. По данным местных СМИ, среди протестующих было много сторонников ультраправых партий. В результате беспорядков задержаны пять человек.