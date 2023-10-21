Власти Израиля призывают граждан покинуть Египет и Иорданию на фоне протестов

Совет национальной безопасности Израиля рекомендует израильтянам и евреям покинуть Египет, Иорданию и Марокко, пишет ТАСС.

В канцелярии израильского премьера заявили, что в некоторых странах фиксируются протесты против Израиля, с акцентом на арабские страны Ближнего Востока. В ведомстве уточняется, что в отношении евреев и граждан Израиля проявляются враждебность и насилие. В связи с этим СНБ Израиля принял решение о повышении уровня предупреждения о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до уровня 4 (высокая угроза) – рекомендуется избегать посещения этих стран, а в случае нахождения на их территориях как можно скорее покинуть их.

Повышен уровень предупреждения и о посещении территории Марокко – поднят до уровня 3 – рекомендуется не отправляться в поездки, которые не являются крайне важными.

Также СНБ напоминает, что действуют рекомендации «до дальнейшего уведомления избегать пребывания во всех странах Ближнего Востока/арабских странах, включая Турцию, Египет (включая Синай), Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко». Также даны рекомендации избегать въезда на территории Малайзии, Бангладеша, Индонезии, Мальдив.