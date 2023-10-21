Прямой эфир

Захарова высмеяла предложение Литвы о запрете экспорта ряда товаров в РФ

21 октября 2023 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала предложение Литвы в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретить экспорт гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц на территорию России, пишет ТАСС.

Мария Захарова убеждена, что остановка поставок Литвой перечисленных изделий расширит перспективы в этой области, например, для китайских производителей. Некоторое время назад производители из Китая всего за полгода с успехом заменили компании японского автопрома на российском рынке.

# Международная политика # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Израиля призывают граждан покинуть Египет и Иорданию на фоне протестов
21 октября 2023 10:58

Власти Израиля призывают граждан покинуть Египет и Иорданию на фоне протестов

В ходе конфликта Израиля и ХАМАС погибли по меньшей мере 22 журналиста
21 октября 2023 10:29

В ходе конфликта Израиля и ХАМАС погибли по меньшей мере 22 журналиста

Греция призывает обеспечить безопасность религиозных учреждений на Ближнем Востоке
21 октября 2023 09:54

Греция призывает обеспечить безопасность религиозных учреждений на Ближнем Востоке