Захарова высмеяла предложение Литвы о запрете экспорта ряда товаров в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала предложение Литвы в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретить экспорт гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц на территорию России, пишет ТАСС.

Мария Захарова убеждена, что остановка поставок Литвой перечисленных изделий расширит перспективы в этой области, например, для китайских производителей. Некоторое время назад производители из Китая всего за полгода с успехом заменили компании японского автопрома на российском рынке.