Чехия усиливает меры безопасности в преддверии Рождества

Новости Чехии. Чехия в преддверии рождественских праздников и ярмарок усиливает меры безопасности. В частности, возрастает число полицейских патрулей. Все будут вооружены автоматами и будут нести службу не только в аэропортах, на вокзалах, у зданий посольств или госучреждений, но и на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, усилят контроль в торгово-развлекательных и спортивных центрах. Словом, полиция будет присутствовать везде, где в предрождественские дни ожидаются большие скопления людей. Многие центральные площади в чешских городах обнесли бетонными и металлическими столбами, чтобы избежать возможных наездов автомобилей на людей. Как случайных, так и преднамеренных.