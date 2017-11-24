Прямой эфир

Чехия усиливает меры безопасности в преддверии Рождества

24 ноября 2017 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. Чехия в преддверии рождественских праздников и ярмарок усиливает меры безопасности. В частности, возрастает число полицейских патрулей. Все будут вооружены автоматами и будут нести службу не только в аэропортах, на вокзалах, у зданий посольств или госучреждений, но и на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, усилят контроль в торгово-развлекательных и спортивных центрах. Словом, полиция будет присутствовать везде, где в предрождественские дни ожидаются большие скопления людей. Многие центральные площади в чешских городах обнесли бетонными и металлическими столбами, чтобы избежать возможных наездов автомобилей на людей. Как случайных, так и преднамеренных.

# Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
В Кыргызстане состоялась церемония инаугурации нового президента
24 ноября 2017 07:40

В Кыргызстане состоялась церемония инаугурации нового президента

Видеофакт: миниатюрная железная дорога в Ботаническом саду Нью-Йорка
24 ноября 2017 07:08

Видеофакт: миниатюрная железная дорога в Ботаническом саду Нью-Йорка

Торнадо на острове Ява: более 30 человек пострадали
23 ноября 2017 14:26

Торнадо на острове Ява: более 30 человек пострадали