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Видеофакт: миниатюрная железная дорога в Ботаническом саду Нью-Йорка

24 ноября 2017 07:08
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Новости США. Безграничное счастье. В Ботаническом саду Нью-Йорка открылась игрушечная железная дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крошечные составы курсируют по территории всей оранжереи, увлекая зрителей в мир миниатюрных достопримечательностей города.

Здесь можно увидеть статую Свободы, полюбоваться видами знаменитой площади Таймс-сквер и множеством других архитектурных символов Америки. К слову, вся экспозиция выполнена из натуральных материалов, что еще больше впечатляет, учитывая поразительную точность в соблюдении масштаба.

# Необычное

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