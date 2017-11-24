Видеофакт: миниатюрная железная дорога в Ботаническом саду Нью-Йорка

Новости США. Безграничное счастье. В Ботаническом саду Нью-Йорка открылась игрушечная железная дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крошечные составы курсируют по территории всей оранжереи, увлекая зрителей в мир миниатюрных достопримечательностей города.

Здесь можно увидеть статую Свободы, полюбоваться видами знаменитой площади Таймс-сквер и множеством других архитектурных символов Америки. К слову, вся экспозиция выполнена из натуральных материалов, что еще больше впечатляет, учитывая поразительную точность в соблюдении масштаба.