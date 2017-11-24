В Кыргызстане состоялась церемония инаугурации нового президента

Новости Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана. Торжественная церемония инаугурации прошла 24 ноября утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной своей задачей на высоком посту он считает борьбу с коррупцией. Также, как заявил Жээнбеков, страна продолжит активное участие в таких международных организациях, как СНГ, ШОС и ЕАЭС.

Напомним, выборы президента Кыргызстана прошли в середине октября. В политической гонке участвовали 11 кандидатов. В ходе голосования нынешнего президента поддержали более половины от общего числа избирателей.