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В Кыргызстане состоялась церемония инаугурации нового президента

24 ноября 2017 07:40
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Новости Кыргызстана. Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана. Торжественная церемония инаугурации прошла 24 ноября утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной своей задачей на высоком посту он считает борьбу с коррупцией. Также, как заявил Жээнбеков, страна продолжит активное участие в таких международных организациях, как СНГ, ШОС и ЕАЭС.

Напомним, выборы президента Кыргызстана прошли в середине октября. В политической гонке участвовали 11 кандидатов. В ходе голосования нынешнего президента поддержали более половины от общего числа избирателей.

# Международная политика

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