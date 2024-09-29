«Осасуна» победила «Барселону» в новом розыгрыше Ла Лиги

«Осасуна» разгромила «Барселону» в игре 8 тура чемпионата Испании по футболу, пишет РИА Новости.
«Осасуна» разгромила «Барселону» в игре 8 тура чемпионата Испании по футболу, пишет РИА Новости.
Поединок состоялся в родном для «Осасуны» Памплоне. Удача в матче сопутствовала «красным». Финальный счет – 4:2.
У победителей отличились Анте Будимир (18, 72 – пенальти), Брайан Сарагоса (на 28-й минуте), Абель Бретонес (85-я минута). У «Барсы» голы забили Пау Виктор (в ходе 53-й минуты) и Ламин Ямаль (на 89-й).