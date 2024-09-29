Прямой эфир

«Осасуна» победила «Барселону» в новом розыгрыше Ла Лиги

29 сентября 2024 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Осасуна» разгромила «Барселону» в игре 8 тура чемпионата Испании по футболу, пишет РИА Новости.

Поединок состоялся в родном для «Осасуны» Памплоне. Удача в матче сопутствовала «красным». Финальный счет – 4:2. 

У победителей отличились Анте Будимир (18, 72 – пенальти), Брайан Сарагоса (на 28-й минуте), Абель Бретонес (85-я минута). У «Барсы» голы забили Пау Виктор (в ходе 53-й минуты) и Ламин Ямаль (на 89-й).

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
125 дронов ВСУ сбито над семью регионами РФ за ночь
29 сентября 2024 08:18

125 дронов ВСУ сбито над семью регионами РФ за ночь

Еврокомиссия готовится применить к Telegram значительные штрафы – какой выбор дали Павлу Дурову?
28 сентября 2024 17:04

Еврокомиссия готовится применить к Telegram значительные штрафы – какой выбор дали Павлу Дурову?

В Ливане убит лидер «Хезболлы» – Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН
28 сентября 2024 16:40

В Ливане убит лидер «Хезболлы» – Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН