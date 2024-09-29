«Осасуна» победила «Барселону» в новом розыгрыше Ла Лиги

В Ливане убит лидер «Хезболлы» – Нетаньяху выступил на Генассамблее ООН

Таким образом Израиль решил оправдать беспрецедентный обстрел Бейрута, который не прекращался последние двое суток. Ведь, как сообщили в ЦАХАЛ, целью этого самого масштабного за последний год обстрела, помимо объектов «Хезболлы», была как раз штаб-квартира движения и именно его лидер.