Бюджет ЕС не принят: Варшава и Будапешт воспользовались правом вето

Лидеры ЕС на прошедшей 19 ноября видеоконференции не смогли разблокировать деньги объединения для борьбы с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Венгрия, которые наложили вето на процесс принятия семилетнего бюджета общим объемом почти 2 триллиона евро и фонда восстановления после пандемии, не собираются уступать. Странам пришлось не по душе, что финансирование напрямую связали с соблюдением странами-членами принципов верховенства права.

Будапешт и Варшаву давно критикуют за авторитарные тенденции во внутренней политике, ограничение независимости судебной власти, а также принятие законов, противоречащих европейским ценностям. Именно эти две страны в первую очередь могут подвергнуться «финансовым репрессиям» за несоблюдение тех или иных норм ЕС.