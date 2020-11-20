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Бюджет ЕС не принят: Варшава и Будапешт воспользовались правом вето

20 ноября 2020 09:28
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Лидеры ЕС на прошедшей 19 ноября видеоконференции не смогли разблокировать деньги объединения для борьбы с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет ЕС не принят: Варшава и Будапешт воспользовались правом вето-1

Польша и Венгрия, которые наложили вето на процесс принятия семилетнего бюджета общим объемом почти 2 триллиона евро и фонда восстановления после пандемии, не собираются уступать. Странам пришлось не по душе, что финансирование напрямую связали с соблюдением странами-членами принципов верховенства права.

Бюджет ЕС не принят: Варшава и Будапешт воспользовались правом вето-4

Будапешт и Варшаву давно критикуют за авторитарные тенденции во внутренней политике, ограничение независимости судебной власти, а также принятие законов, противоречащих европейским ценностям. Именно эти две страны в первую очередь могут подвергнуться «финансовым репрессиям» за несоблюдение тех или иных норм ЕС.

Бюджет ЕС не принят: Варшава и Будапешт воспользовались правом вето-7

Шансов, что главы стран-участниц Евросоюза смогут быстро найти компромисс и урегулировать ситуацию, было крайне мало. Однако из-за разногласий столь нужные средства может не получить никто, что приведет к глубокой рецессии ЕС.

# Европейский союз # Фотофакт

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