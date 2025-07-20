Из-за сильного ветра во Вьетнаме перевернулось туристическое судно

Вьетнам переживает страшную трагедию. При крушении туристического судна в бухте Халонг Южно-Китайского моря погибли 38 человек. Среди них есть и дети. Всего на судне были 53 пассажира, в том числе и 5 членов экипажа. По последним данным, 11 человек удалось спасти, но пятеро все еще числятся пропавшими без вести. Все они – граждане Вьетнама, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные власти, причиной трагедии стала внезапная гроза со шквалистым ветром и градом. В результате шторма корабль перевернулся на высоких волнах и быстро затонул.