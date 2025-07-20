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Из-за сильного ветра во Вьетнаме перевернулось туристическое судно

20 июля 2025 13:39
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Вьетнам переживает страшную трагедию. При крушении туристического судна в бухте Халонг Южно-Китайского моря погибли 38 человек. Среди них есть и дети. Всего на судне были 53 пассажира, в том числе и 5 членов экипажа. По последним данным, 11 человек удалось спасти, но пятеро все еще числятся пропавшими без вести. Все они – граждане Вьетнама, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные власти, причиной трагедии стала внезапная гроза со шквалистым ветром и градом. В результате шторма корабль перевернулся на высоких волнах и быстро затонул.

Из-за сильного ветра во Вьетнаме перевернулось туристическое судно-2

Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь, несмотря на неблагоприятные погодные условия, сильный ветер и проливной дождь. В операции были задействованы около тысячи человек, включая 30 водолазов. Они приступили к работе сразу после получения сообщения о бедствии. К утру затонувший катер был отбуксирован к берегу, продолжаются поиски пропавших без вести. Тем временем тела погибших уже доставлены к родственникам, а выжившие проходят реабилитацию в местной больнице.

Мне удалось спастись, но я потеряла связь с сыном, мужем и всей семьей моей подруги. Я молюсь о том, чтобы были найдены все пропавшие.

Из-за сильного ветра во Вьетнаме перевернулось туристическое судно-4

Мой сын погиб, и я хотела бы поменяться с ним местами. Мне больше ничего не нужно в этом мире, я так устала, жизнь потеряла смысл.

В регионе объявлен траур по погибшим. Вьетнамская полиция продолжает расследование трагедии.

# ЧП

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