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В Индонезии загорелся пассажирский паром, люди прыгали за борт

20 июля 2025 16:51
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В Индонезии загорелся пассажирский паром, люди прыгали за борт-0

Паром «Барселона» с 280 пассажирами на борту загорелся у побережья Северного Сулавеси. Чтобы спастись от пожара, люди прыгали за борт. Об этом пишет РИА Новости.

Пока известно о гибели одной женщины, часть из пассажиров эвакуировали на остров Ганга. Судно следовало в Манадо, когда возле островка Талисей начался огонь.

Спасательная операция еще продолжается. Власти создали временное убежище в порту Манадо, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Этот случай стал вторым за месяц после подобной трагедии в проливе Бали.

Фото: pixabay

# Крушение

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