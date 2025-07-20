В Индонезии загорелся пассажирский паром, люди прыгали за борт

Паром «Барселона» с 280 пассажирами на борту загорелся у побережья Северного Сулавеси. Чтобы спастись от пожара, люди прыгали за борт. Об этом пишет РИА Новости.

Пока известно о гибели одной женщины, часть из пассажиров эвакуировали на остров Ганга. Судно следовало в Манадо, когда возле островка Талисей начался огонь.

Спасательная операция еще продолжается. Власти создали временное убежище в порту Манадо, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Этот случай стал вторым за месяц после подобной трагедии в проливе Бали.

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