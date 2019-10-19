Британский парламент снова отложил Brexit

Новости Великобритании. В ходе голосования Палата общин приняла соответствующую поправку. А это значит, что премьер-министр Борис Джонсон теперь обязан просить Брюссель о переносе Brexit на более поздний срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако глава кабинета министров уверяет, что Великобритания в любом случае покинет Евросоюз 31 октября – даже без соглашения с Брюсселем. В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин ответил, что последнее слово в таких вопросах может быть только за парламентом.