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Британский парламент снова отложил Brexit

19 октября 2019 17:26
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Новости Великобритании. В ходе голосования Палата общин приняла соответствующую поправку. А это значит, что премьер-министр Борис Джонсон теперь обязан просить Брюссель о переносе Brexit на более поздний срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британский парламент снова отложил Brexit-1

Однако глава кабинета министров уверяет, что Великобритания в любом случае покинет Евросоюз 31 октября – даже без соглашения с Брюсселем. В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин ответил, что последнее слово в таких вопросах может быть только за парламентом.

Британский парламент снова отложил Brexit-4

Ранее Джонсон согласовал с Брюсселем новую сделку по Brexit. Однако многие ее пункты вызвали раскол во мнениях у британских депутатов.

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

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