Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе

Война США с Ираном спровоцировала еще один конфликт. На этот раз между Соединенными Штатами и ЕС. И в нем Вашингтон стремительно теряет союзников. Так, европейские страны отвергли призыв Трампа о помощи в возобновлении работы Ормузского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это несмотря на угрозы главы Белого дома, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если члены Альянса не отправят свои военные корабли для восстановления доступа к этому жизненно важному водному пути. Европейские лидеры подчеркнули необходимость дипломатических решений конфликта, который не должен втянуть континент в более масштабную войну.

В Германии исключили любое военное вмешательство страны в защиту нефтяных танкеров в проливе. И заявили, что НАТО является лишь оборонительным Альянсом. Позицию Берлина поддержали и в Брюсселе. По словам чиновников, блок не заинтересован в расширении военно-морской миссии.

В Лондоне также не поддержали США, там исключили участие Великобритании в масштабной войне, а возобновление работы пролива не будет миссией НАТО. В МИД Португалии заявили, что страна не будет участвовать в этом конфликте. Лиссабон считает, что восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе необходимо дипломатическими и политическими средствами.