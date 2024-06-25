Швеция впервые приняла участие в учениях НАТО в статусе полноправного члена

Впервые в новом статусе: Швеция приняла участие в учениях НАТО как полноправный член Альянса. Местом для тренировок стал район Балтийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там собрались 9 000 военнослужащих из 20 стран блока. Также в маневрах задействовали около полусотни кораблей, десятки самолетов и вертолетов. Цель учений не нова: повышение оперативной совместимости разных сил НАТО и демонстрация приверженности союзников совместной безопасности.

Дэн Расмуссен, командир шведского Готландского полка:

В свое время у нас были партнеры, которые на протяжении многих лет приезжали, например, на учения BALTOPS. У нас здесь были иностранные войска, но мы, будучи членом НАТО, впервые, в данном случае для BALTOPS-2024, пригласили американских солдат, а также польских солдат приехать и тренироваться.

Напомним, Швеция официально вступила в НАТО 7 мая. Она стала 32-м государством Альянса.