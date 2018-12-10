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Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма

10 декабря 2018 08:37
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Новости США. В стране бушует снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сложных погодных условий авиакомпании массово отменяют рейсы. Не состоится более 1300 перелётов. Также частично прервано железнодорожное сообщение.

Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма-1

Самый сильный удар стихии пришёлся на Северную и Южную Каролину. Здесь без электричества остались свыше 200 тысяч домовладений. На дорогах фиксируются множественные ДТП.

Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма-4

Сообщается об одном погибшем. Власти просят местных жителей по возможности не покидать свои дома.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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