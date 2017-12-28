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Более 100 подростков отравились угарным газом в Кыргызстане

28 декабря 2017 12:35
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Новости Кыргызстана. В Чуйской области Кыргызстана более сотни подростков оказались в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько человек – в реанимации.

Диагноз у всех один – отравление угарным газом. Причиной происшествия стал генератор электричества. Учащиеся устроили дискотеку в спортзале школы. Однако в какой-то момент свет отключился, и было решено использовать резервный источник электроэнергии. Вскоре помещение заполнилось дымом, надышавшись которым «танцоры» почувствовали недомогание.

Более 100 подростков отравились угарным газом в Кыргызстане-1

# Фотофакт # Массовое отравление

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