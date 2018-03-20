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Беспилотный автомобиль насмерть сбил пешехода. Женщине было 49 лет

20 марта 2018 07:50
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Новости США. Вечером 18 марта в американском городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber сбил пешехода.  

Как сообщает Daily Mail, 49-летняя женщина погибла. За рулём транспортного средства находился инженер, но автомобиль ехал в автономном режиме.  

Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи принёс соболезнования и сообщил, что компания сотрудничает с полицией.  

По мнению профессора Университета Южной Каролины Брайанта Уолкера Смита, происшествие может усложнить разработку и внедрение беспилотных автомобилей. В то же время, по его словам, ежедневно в США более 100 человек погибают в ДТП, когда за рулём находятся люди.  

«Это настоящий контраст, о котором мы должны помнить. Нас должно беспокоить беспилотное управление. Нас должно ужасать вождение человеком», – добавил профессор.  

Отмечается, что это первое ДТП со смертельным исходом с участием испытательного автономного автомобиля, но не первое для машины с автопилотом. В 2016 году во Флориде погиб водитель Tesla Model S, автомобиль в режиме автопилота врезался в грузовик. 

Из-за случившегося компания Uber приостановила тестирование беспилотных машин в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.  

Весной прошлого года автомобиль с автопилотом не заметил строительное ограждение.  

Машина врезалась, и было запущено экстренное торможение (подробнее здесь).   

# Авария в США # Брайант Уолкер Смит

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