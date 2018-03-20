Беспилотный автомобиль насмерть сбил пешехода. Женщине было 49 лет

Новости США. Вечером 18 марта в американском городе Темпе беспилотный автомобиль компании Uber сбил пешехода.

Как сообщает Daily Mail, 49-летняя женщина погибла. За рулём транспортного средства находился инженер, но автомобиль ехал в автономном режиме.

Исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи принёс соболезнования и сообщил, что компания сотрудничает с полицией.

По мнению профессора Университета Южной Каролины Брайанта Уолкера Смита, происшествие может усложнить разработку и внедрение беспилотных автомобилей. В то же время, по его словам, ежедневно в США более 100 человек погибают в ДТП, когда за рулём находятся люди.

«Это настоящий контраст, о котором мы должны помнить. Нас должно беспокоить беспилотное управление. Нас должно ужасать вождение человеком», – добавил профессор.

Отмечается, что это первое ДТП со смертельным исходом с участием испытательного автономного автомобиля, но не первое для машины с автопилотом. В 2016 году во Флориде погиб водитель Tesla Model S, автомобиль в режиме автопилота врезался в грузовик.

Из-за случившегося компания Uber приостановила тестирование беспилотных машин в Финиксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Весной прошлого года автомобиль с автопилотом не заметил строительное ограждение.