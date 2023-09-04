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Бербок назвала украинское зерно кокаиновым

04 сентября 2023 15:07
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок снова стала источником курьеза, окрестив украинское зерно «кокаиновым» на встрече с румынской коллегой Луминикой Одобеску, сообщает РИА Новости.

Бербок поблагодарила Румынию за наращивание инфраструктурных коридоров солидарности в Европе и двукратное повышение пропускных экспортных мощностей по зерну до 4 млн тонн в месяц.

Это далеко не первая подобная оговорка Бербок: раньше она называла Восточную Украину «Восточной Кокаиной», а дорогу Южной Африки к свободе – «беконом надежды», путая слова «бекон» и «маяк».

# Международная политика # Анналена Бербок

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