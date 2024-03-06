Балицкий надеется на полное освобождение Запорожской области в короткие сроки

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выражает надежду, что в краткие сроки вся территория Запорожья выйдет из-под влияния Киева, пишет РИА Новости.

Балицкий посетил Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, где ему был задан вопрос о том, когда, по его мнению, вся территория Запорожья будет освобождена. «Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена», – ответил губернатор.

Также Балицкий отметил, что верит в Вооруженные силы РФ, мудрость президента Российской Федерации и в скорую победу.