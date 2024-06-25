Байден перед дебатами тренируется стоять на ногах полтора часа

США готовятся к главным дебатам четырехлетия. Участников двое: нынешний руководитель страны и ее бывший лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден репетирует скорую встречу с оппонентом. Для этого он отправился в загородную резиденцию и тренируется стоять на ногах в течение 90 минут, сообщили в пуле Белого дома. Также в программе подготовки «физические упражнения», изучение необходимых материалов и проработка тезисов. Напомним, дебаты пройдут 27 июня.