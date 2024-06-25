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Небензя обвинил ООН в двойных стандартах из-за реакции на удар по Севастополю

25 июня 2024 09:09
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике реакцию секретариата организации на террористический акт в Севастополе, указав на двойные стандарты. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак не осудил преступление, что вызвало разочарование Небензи. Теракт 23 июля привел к большим жертвам. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал причастность США и Украины к этому теракту.

Также ранее глава МИД РФ не раз подчеркивал, что поставки оружия Киеву вовлекают в конфликт страны НАТО и представляют собой «игру с огнем».

# Международная политика

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