Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике реакцию секретариата организации на террористический акт в Севастополе, указав на двойные стандарты. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак не осудил преступление, что вызвало разочарование Небензи. Теракт 23 июля привел к большим жертвам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал причастность США и Украины к этому теракту.

Также ранее глава МИД РФ не раз подчеркивал, что поставки оружия Киеву вовлекают в конфликт страны НАТО и представляют собой «игру с огнем».