Аргентинцы против карантина. Тысячи несогласных вышли на улицы городов

Новости Аргентины. Аргентинцы против карантина. Несогласные с новыми ограничениями жители вышли на улицы сразу нескольких городов. В Росарио массовая акция завершилась столкновениями с полицией и задержаниями. Арестованы как минимум 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая против действий властей в борьбе с пандемией, тысячи жителей собрались и в центре Буэнос-Айреса. Активисты размахивали национальными флагами и стучали кухонной утварью.