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Аргентинцы против карантина. Тысячи несогласных вышли на улицы городов

26 мая 2021 12:13
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Новости Аргентины. Аргентинцы против карантина. Несогласные с новыми ограничениями жители вышли на улицы сразу нескольких городов. В Росарио массовая акция завершилась столкновениями с полицией и задержаниями. Арестованы как минимум 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинцы против карантина. Тысячи несогласных вышли на улицы городов-1

Выступая против действий властей в борьбе с пандемией, тысячи жителей собрались и в центре Буэнос-Айреса. Активисты размахивали национальными флагами и стучали кухонной утварью.

Аргентинцы против карантина. Тысячи несогласных вышли на улицы городов-4

Подобные акции в Аргентине в последнее время происходят довольно часто. Страна переживает вторую волну пандемии. Закрыты школы и ряд предприятий, под запретом любые массовые мероприятия.

# Акции протеста # Фотофакт

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