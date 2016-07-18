Неизвестные открыли стрельбу в центре Алматы: жертвами стали 7 человек

Новости Казахстана. Из Алматы поступают тревожные сообщения. Там, в окрестностях Никольского рынка, а так же у здания Комитета национальной безопасности велась стрельба. Ведётся антитеррористическая операция.

Жертвами двоих налетчиков стали 7 человек.

Это полицейские и жители города. Есть раненые. Двое злоумышленников задержаны. В Алматы объявлен наивысший, «красный» уровень террористической опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.