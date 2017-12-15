Американка перевела более 80 тысяч долларов для финансирования террористов

Новости США. В американском Бруклине арестована женщина, финансировавшая террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд обвинил ее в крупных денежных махинациях, сговоре с целью отмывания средств и поддержке иностранных преступных группировок. По данным правоохранителей, подозреваемая с марта по август 2017 года перевела боевикам свыше 80 тысяч долларов в Пакистан, Китай и Турцию. По некоторым статьям обвинения