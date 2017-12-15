В Италии приняли закон о «биозавещании»: что это значит

Новости Италии. В Италии приняли закон о «биозавещании», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пользу документа высказались 180 сенаторов. Согласно новым нормам, пациент волен сам определять, как далеко может зайти врач при его лечении.