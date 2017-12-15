Из-за пенсионной реформы жители Аргентины устроили акции протеста

Новости Аргентины. Столкновениями с полицией завершились протесты в Буэнос-Айресе. Причиной народного недовольства стала пенсионная реформа, которую намерено провести правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей собрались у здания конгресса, где должно было состояться голосование о внесении изменений. Они забрасывали стражей порядка камнями и пытались прорваться через заграждения.