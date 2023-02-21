Адзін чалавек загінуў у выніку моцнага выбуху на заводзе ў ЗША

Яны падалі на суседнія будынкі і засыпалі вуліцы, відавочцы расказалі, што згарэла некалькі машын. Над месцам надзвычайнага здарэння падняўся густы слуп дыму, які быў бачны за шмат кіламетраў. 14 чалавек з апёкамі і траўмамі былі дастаўлены ў бальніцы, пазней адзін з іх памёр, яшчэ адзін знаходзіцца ў крытычным стане. Пажарным спатрэбілася некалькі гадзін, каб узяць полымя пад кантроль. Але мясцовыя жыхары скардзяцца на рэзкі пах нафты, якая гарыць. На мінулым тыдні (таксама ў штаце Агаё) у мястэчку Ўсходняя Палестына сышоў з рэек цягнік, які перавозіў хімікаты. З-за гэтага ў паветры сабралася вялікая колькасць таксічнага газу. Заражаны таксама вадаёмы горада.

Подписывайтесь на нас в Telegram!