ЗША і Японія правялі сумесныя паветраныя вучэнні

Раней Пхеньян запусціў міжкантынентальную балістычную ракету, якая прызямлілася ў моры ля заходняга ўзбярэжжа Японіі. Як заявілі ў Токіа, сумесныя вучэнні палепшылі аперацыйныя здольнасці альянсу. У іх былі задзейнічаны два амерыканскія бамбавікі і чатыры самалёты F-16, а таксама тры японскія знішчальнікі. Раней такія паветраныя вучэнні таксама правялі Паўднёвая Карэя і ЗША.

Подписывайтесь на нас в Telegram!