Прямой эфир

ЗША і Японія правялі сумесныя паветраныя вучэнні

21 февраля 2023 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЗША і Японія правялі сумесныя паветраныя вучэнні. Манеўры сталі своеасаблівым адказам дзвюх краін на ракетныя выпрабаванні КНДР, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

ЗША і Японія правялі сумесныя паветраныя вучэнні-1

Раней Пхеньян запусціў міжкантынентальную балістычную ракету, якая прызямлілася ў моры ля заходняга ўзбярэжжа Японіі. Як заявілі ў Токіа, сумесныя вучэнні палепшылі аперацыйныя здольнасці альянсу. У іх былі задзейнічаны два амерыканскія бамбавікі і чатыры самалёты F-16, а таксама тры японскія знішчальнікі. Раней такія паветраныя вучэнні  таксама правялі Паўднёвая Карэя і ЗША.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Военные учения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МИД Германии призвал своих граждан не посещать Россию
21 февраля 2023 06:46

МИД Германии призвал своих граждан не посещать Россию

На ўсходзе Турцыі адбылася серыя магутных землятрусаў
21 февраля 2023 06:18

На ўсходзе Турцыі адбылася серыя магутных землятрусаў

Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі
21 февраля 2023 06:03

Эстонскія чыгуначнікі рыхтуюцца да забастоўкі