72-летнего джихадиста из Бельгии задержали в Париже

Новости Франции. Самого старого джихадиста Бельгии задержали в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французская полиция объявила об аресте 72-летнего проповедника Бассама Аяши. Мужчину задержали согласно постановлению, которое было выписано на его имя еще 27 марта за участие в террористическом сообществе. Пока проповедник остается под стражей.

Бассам Аяши проповедовал своим прихожанам радикальный ислам. «Работал» он в исламском центре в брюссельской коммуне Моленбек. По подсчетам спецслужб, на счету задержанного значится не одно воспитанное поколение террористов.