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72-летнего джихадиста из Бельгии задержали в Париже

05 апреля 2018 07:21
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Новости Франции. Самого старого джихадиста Бельгии задержали в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

72-летнего джихадиста из Бельгии задержали в Париже-1

Французская полиция объявила об аресте 72-летнего проповедника Бассама Аяши. Мужчину задержали согласно постановлению, которое было выписано на его имя еще 27 марта за участие в террористическом сообществе. Пока проповедник остается под стражей.

Бассам Аяши проповедовал своим прихожанам радикальный ислам. «Работал» он в исламском центре в брюссельской коммуне Моленбек. По подсчетам спецслужб, на счету задержанного значится не одно воспитанное поколение террористов.

# Фотофакт # Терроризм

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