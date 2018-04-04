Прямой эфир

Китай направил во ВТО запрос, чтобы начать консультации по разрешению конфликта с США

04 апреля 2018 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китай против торговой войны: Пекин направил во Всемирную торговую организацию запрос, чтобы начать консультации по разрешению конфликта с Вашингтоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай направил во ВТО запрос, чтобы начать консультации по разрешению конфликта с США-1

На такие меры пришлось пойти из-за неоднократного введения американской стороной торговых пошлин против КНР. 3 апреля был обнародован очередной список из 1300 китайских товаров, за ввоз которых США планируют дополнительно взимать 25 % налог. В Поднебесной готовы пойти на зеркальные меры. Соответствующие документы уже готовит Таможенная комиссия Государственного совета Китая.

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в ТЦ «Персей для детей» начался на складе ткацкой фабрики. Возбуждено уголовное дело
04 апреля 2018 17:18

Пожар в ТЦ «Персей для детей» начался на складе ткацкой фабрики. Возбуждено уголовное дело

В Индонезии из-за разлива топлива пожар в море: площадь возгорания – 12 квадратных километров
04 апреля 2018 15:26

В Индонезии из-за разлива топлива пожар в море: площадь возгорания – 12 квадратных километров

Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Что известно о ЧП?
04 апреля 2018 13:57

Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Что известно о ЧП?