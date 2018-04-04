Китай направил во ВТО запрос, чтобы начать консультации по разрешению конфликта с США

Новости Китая. Китай против торговой войны: Пекин направил во Всемирную торговую организацию запрос, чтобы начать консультации по разрешению конфликта с Вашингтоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры пришлось пойти из-за неоднократного введения американской стороной торговых пошлин против КНР. 3 апреля был обнародован очередной список из 1300 китайских товаров, за ввоз которых США планируют дополнительно взимать 25 % налог. В Поднебесной готовы пойти на зеркальные меры. Соответствующие документы уже готовит Таможенная комиссия Государственного совета Китая.