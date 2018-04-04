Пожар в ТЦ «Персей для детей» начался на складе ткацкой фабрики. Возбуждено уголовное дело

Новости России. Около торгового центра «Персей для детей» в Москве, где днем произошел пожар, восстановлено движение. Возгорание полностью ликвидировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве горел ТЦ с детскими товарами. Один человек погиб, более 600 – эвакуированы

В работах были задействованы почти 100 спасателей и несколько десятков единиц спецтехники. В здании продолжают работать специалисты. Уже установлено, что пожар начался на шестом этаже, где находились склады ткацкой фабрики.