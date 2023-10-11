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4 человека погибли при пожаре в Испании

11 октября 2023 11:14
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Новости Испании. Четыре человека, среди которых трое детей, погибли при пожаре в городе Виго на севере Испании. 10 доставлены в больницы с отравлением дымом и ожогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли при пожаре в Испании-1

Один из них в очень тяжелом состоянии. Огонь вспыхнул рано утром на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома, спасаясь от пожара жильцы выбегали на улицу не успев даже одеться. Сейчас эксперты выясняют причины происшествия. Не исключено, что это был поджог.

# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

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