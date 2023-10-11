4 человека погибли при пожаре в Испании

Новости Испании. Четыре человека, среди которых трое детей, погибли при пожаре в городе Виго на севере Испании. 10 доставлены в больницы с отравлением дымом и ожогами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них в очень тяжелом состоянии. Огонь вспыхнул рано утром на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома, спасаясь от пожара жильцы выбегали на улицу не успев даже одеться. Сейчас эксперты выясняют причины происшествия. Не исключено, что это был поджог.