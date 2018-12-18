Рождественский поезд запустили в Колумбии: видеофакт

Новости Колумбии. В столице Колумбии запустили рождественский поезд. Он будет курсировать через город в течение 4 часов в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. В столице Колумбии запустили рождественский поезд. Он будет курсировать через город в течение 4 часов в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сияющий огнями локомотив, общая длина которого достигает 400 метров, может единовременно принять около 600 человек. К слову, на украшение праздничного состава потребовалось 5000 метров гирлянд.