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Премьер-министр Бельгии подал в отставку на фоне распада правящей коалиции

19 декабря 2018 08:22
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Новости Бельгии. Премьер-министр Бельгии подал в отставку на фоне распада правящей коалиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из правительства вышла ведущая фламандская партия.

Премьер-министр Бельгии подал в отставку на фоне распада правящей коалиции-1

Среди ее представителей был министр обороны, внутренних дел и министр финансов. Несмотря на это, кабинет продолжил работу. На последнем заседании парламента ведущие партии Королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству, после чего премьер Шарль Мишель заявил о своем желании покинуть пост. Он сразу отправился к королю и предъявил ему прошение о сложении полномочий. Однако монарх отложил отставку.

Премьер-министр Бельгии подал в отставку на фоне распада правящей коалиции-4

Премьер-министр Бельгии подал в отставку на фоне распада правящей коалиции-6

# Международная политика # Фотофакт

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