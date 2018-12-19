Премьер-министр Бельгии подал в отставку на фоне распада правящей коалиции

Среди ее представителей был министр обороны, внутренних дел и министр финансов. Несмотря на это, кабинет продолжил работу. На последнем заседании парламента ведущие партии Королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству, после чего премьер Шарль Мишель заявил о своем желании покинуть пост. Он сразу отправился к королю и предъявил ему прошение о сложении полномочий. Однако монарх отложил отставку.