19% жителей Болгарии не могут позволить себе необходимые лекарства

Новости Болгарии. Болгария столкнулась с недоступностью лекарств. Согласно недавнему опросу, 19 % жителей страны заявили, что не могут позволить себе все необходимые препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это касается пациентов, страдающих диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цена необходимого комплекса таких лекарств может достигать 100 евро, при том что в Болгарии средняя месячная зарплата составляет менее 1 000. Правительство пока не в состоянии справиться с этой проблемой, так как фармкомпании не готовы снижать цены на медпрепараты из-за высоких расходов на их производство.