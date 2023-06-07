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19% жителей Болгарии не могут позволить себе необходимые лекарства

07 июня 2023 15:48
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Новости Болгарии. Болгария столкнулась с недоступностью лекарств. Согласно недавнему опросу, 19 % жителей страны заявили, что не могут позволить себе все необходимые препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19% жителей Болгарии не могут позволить себе необходимые лекарства-1

В первую очередь это касается пациентов, страдающих диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цена необходимого комплекса таких лекарств может достигать 100 евро, при том что в Болгарии средняя месячная зарплата составляет менее 1 000. Правительство пока не в состоянии справиться с этой проблемой, так как фармкомпании не готовы снижать цены на медпрепараты из-за высоких расходов на их производство.

# Кризис в ЕС # Новости Болгарии # Фотофакт

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